«Локомотив-Кубань» разгромил УНИКС и вновь сделал равным счет в серии

«Локомотив-Кубань» одержал победу над УНИКСом в шестом матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ — 98:68. Игра прошла в Краснодаре.

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард команды хозяев ДеВон Акун-Перселл, который набрал 24 очка. У казанцев больше всего очков на счету Дмитрия Кулагина (18).

Счет в серии стал равным — 3:3. Следующая игра между командами пройдет 22 мая в Казани.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 98:68 (21:19, 28:17, 25:13, 24:19)

19 мая. Краснодар. «Баскет-холл».

Счет в серии: 3-3