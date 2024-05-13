УНИКС победил «Локомотив-Кубань» и сравнял счет в серии

Сегодня, 21:30
УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в четвертом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла во дворце спорта «Баскет-холл» в Краснодаре и завершилась победой казанской команды со счетом 85:68.
Самым результативным игроком матча стал Ненад Димитриевич из УНИКСа, который набрал 20 очков.
Клуб из Казани сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2. Следующий матч между командами пройдет 16 мая, УНИКС примет у себя «Локомотив-Кубань».
Единая лига ВТБ
1/2 финала
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 68:85 (12:21, 18:25, 23:21, 15:18)
13 мая. Краснодар. «Баскет-холл».
Счет в серии: 2-2