Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:30

«Локомотив-Кубань» — УНИКС: смотреть трансляцию матча плей-офф Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» и УНИКС сыграют в плей-офф Единой лиги ВТБ 19 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Баскетболист «Локомотив-Кубань» ДеВон Акун-Перселл.
ДеВон Акун-Перселл.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Локомотив-Кубань» дома в Краснодаре примет казанский УНИКС в шестом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ 19 мая. Встреча пройдет на арене «Баскет-Холл». Начало — в 16.30 мск.

На канале «Матч Арена» в прямом эфире пройдет видеотрансляция поединка «Локомотив-Кубань» — УНИКС. Она начнется в 16.25 по московскому времени. Игру также покажут в онлайн-кинотеатре «Oкко Спорт», на сайте Единой лиги ВТБ и на телеканале «Старт».

Счет в серии до четырех побед — 3-2 в пользу клуба из Казани. Ранее, 16 мая, УНИКС дома победил «Локомотив-Кубань» со счетом 81:78.

Ознакомиться с расписанием матчей серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань» можно на сайте «СЭ».

Единая лига ВТБ: новости и обзоры матчей, календарь и результаты игр, интервью и статистика в актуальном виде на сайте.

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
0
Читайте также
Биография Джейка Пола: жизнь и карьера блогера и боксера
Морено сообщил о новом трехлетнем контракте с «Сочи»
На Украине допустили риск потери крупнейшего металлокомбината из-за мобилизации
Бубнов рассказал, кто и как проклял «Динамо», агент Тюкавина раскрыл его травму, шансы «Зенита» на титул оценили как самые низкие. Что произошло после побед «Динамо» и «Краснодара»
Хиросима и Нагасаки выразили Вашингтону протест из-за ядерного испытания в Неваде
Развожаев сообщил о повреждениях в Севастополе при ночной атаке ВСУ
Популярное видео
Прохоркин покидает «Авангард»
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Гальченюк — из СКА в «Амур», интервью Никиты Зайцева
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Цыплаков продолжит карьеру в «Айлендерс»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

ЦСКА — «Зенит»: смотреть трансляцию матча плей-офф Единой лиги ВТБ