«Локомотив» проиграл «Уралмашу» в заключительном матче регулярного чемпионата

«Локомотив» на своем паркете проиграл «Уралмашу» в матче Единой лиги ВТБ.

Краснодарцы закончили регулярный чемпионат на четвертом месте, екатеринбуржцы — на пятом — команды встретятся в 1/4 финала плей-офф.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 91:95 (30:22, 23:26, 24:24, 14:23)

«Локомотив-Кубань»: Мартюк (18 + 5 подборов), Емченко (14), Ведищев (13).

«Уралмаш»: Попов (26 + 6 подборов), Акрамов (18), Писклов (16), Эллис (12 + 7 подборов), Белянков (11), Новиков (10 + 7 передач + 5 перехватов).

13 апреля. Краснодар. «Баскет-холл».