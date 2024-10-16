Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:53

«Локомотив-Кубань» на своем паркете победил «Уралмаш»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на своем паркете обыграл «Уралмаш» со счетом 91:80.

Самыми результативными на паркете стали игроки краснодарцев Тайрелл Нельсон и Джеремайя Мартин, набравшие 19 очков.

«Локомотив-Кубань» с 7 победами в 7 матчах занимает первое место в турнирной таблице, «Уралмаш» с 3 победами — на шестой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 91:80 (21:26, 26:20, 18:20, 26:14)

16 октября. Краснодар. «Баскет-холл».

БК Локомотив-Кубань
БК Уралмаш

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин достиг отметки в 700 передач в НХЛ
Постпред США при НАТО обвинила Китай в поддержке России в украинском конфликте
Генерал КСИР заявил о наличии у Ирана оружия мощнее ядерного
TV4: пострадавшая в Швеции женщина обвинила Мбаппе в изнасиловании
В АдГ призвали отвергнуть план Зеленского из-за угрозы третьей мировой войны
Стало известно, почему «Спартак» отказался от Кордобы, Амарал ввел в клубе важное правило, в «Зените» сделали послабления Соболеву и Глушенкову. Что происходит в клубах РПЛ перед 12 туром
Сегодня
Вчера
Неделя