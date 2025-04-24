«Уралмаш» победил «Локомотив-Кубань» и сравнял счет в серии

Сегодня, 22:09
«Уралмаш» обыграл «Локомотив-Кубань» во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ — 75:66. Встреча прошла в Краснодаре на арене «Баскет-холл».
Самым результативным игроком матча стал Джавонте Даглас из екатеринбургской команды, который набрал 18 очков. У «Локомотива» лучшую результативность показал Кирилл Елатонцев (10 очков).
Счет в серии стал 1-1. Следующий матч команды проведут 27 апреля в Екатеринбурге. Начало игры — в 14.00 по московскому времени.
Единая лига ВТБ
1/4 финала
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 66:75 (21:24, 15:25, 13:12, 17:14)
«Локомотив»: Елатонцев (10), Кливленд (9), Мартюк (9)
«Уралмаш»: Даглас (18), Эллис (15), Белянков (11)
24 апреля. Краснодар. «Баскет-холл».
Счет в серии: 1-1