«Локомотив-Кубань» в овертайме обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ

«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче четвертьфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ со счетом 100:98 ОТ. Основное время команды закончили со счетом 86:86.

Самым результативным игроком в составе железнодорожников стал Владислав Емченко, набрав 22 очка. В составе ЦСКА больше всех набрал Каспер Уэйр — 44 очка.

Суперкубок Единой лиги ВТБ проходит с 21 по 24 сентября в Москве. Турнир носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского. Действующим победителем соревнований является «Зенит».

Баскетбол

Суперкубок Единой лиги ВТБ

1/4 финала

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — ЦСКА (Москва) — 100:98 ОТ (18:24, 23:21, 32:25, 13:16, 14:12)

Л: Емченко (22), Акун-Перселл (18), Близнюк (13).

Ц: Уэйр (44), Руженцев (19), Джекири (10).