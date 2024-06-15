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Сегодня, 09:40

«Локо» воспользуется опцией в контракте Елатонцева. Центровой останется в Краснодаре

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев в интервью «СЭ» отметил, что у команды будет крепкий костяк российских игроков на сезон-2024/25.

— А что касается российских игроков с истекающими контрактами.

— Соглашения заканчиваются у Захара Ведищева и Александра Щербенева. Посмотрим, где они в итоге окажутся.

—У Кирилла Елатонцева есть опция продления до сезона-2026/27?

— Да, мы ее используем. Кирилла мы, конечно, оставим.

Также действующие контракты есть у Влада Емченко, Андрея Мартюка, Антона Квитковских... Говорю про ребят с уже серьезным опытом. Темиров провел хороший сезон и заслужил быть в ростере первой команды. Плюс добавим из молодёжной команды Всеволода Ищенко, думаем над кандидатурой Михаила Ведищева. Так что русский костяк у нас приличный.

— Кто вас больше всего порадовал из воспитанников в прошедшем сезоне?

— Тот же Елатонцев, которого признали лучшим молодым игроком Единой лиги. Хорошие матчи были у Емченко, Темирова, Мартюка. Андрей — большой талант, но ему еще есть над чем работать. В контакте надо лучше себя чувствовать.

Андрей Ведищев. «Барфорда не будет в «Локо» в следующем сезоне, с Акун-Перселлом подвешенная ситуация». Интервью Андрея Ведищева

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
Андрей Ведищев
0
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