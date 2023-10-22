«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в домашнем матче

«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 69:67.

Клуб из Санкт-Петербурга после шести матчей занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков. «Локомотив-Кубань» расположился на 10-й строчке (8 очков в 6 играх).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 69:67 (15:20, 14:10, 24:17, 16:20)

ЛК: Ведищев (17), Барфорд (16), Уайт (13)

З: Фрэйзер (19), Карасев (17), Дублевич (11)