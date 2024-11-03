«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в Краснодаре

«Зенит» на выезде победил «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 77:71.

Самыми результативными игроками встречи стали Кирилл Елатонцев и Миллер Патрик (оба — «Локомотив-Кубань») — по 16 очков.

«Зенит» одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в таблице чемпионата. «Локомотив» потерпел второе поражение подряд после серии из девяти побед на старте сезона. Краснодарский клуб занимает третье место в таблице.

Баскетбол

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 71:77 (15:18, 22:20, 21:20, 13:19)

3 ноября. Краснодар. «Баскет-холл».