«Зенит» победил «Локомотив-Кубань»

«Зенит» на выезде обыграл «Локомотив-Кубань» в матче второго этапа группы Б Единой лиги ВТБ — 91:86.

Самым результативным игроком встречи стал Джейлен Барфорд («Локомотив») — 22 очка.

«Зенит» одержал 4-ю победу подряд и сравнялся с ЦСКА и УНИКСом в турнирной таблице группы Б. Все три клуба выиграли 25 матчей и потерпели 10 поражений.

«Локомотив-Кубань» с 23 победами и 12 поражениями — на 4-й строчке.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 86:91 (21:22, 19:24, 20:21, 26:24)

Л-К: Барфорд (22), Уайт (15), Ндур (14)

З: Фрэйзер (21), Курич (18), Эртель (16), Карасев (14)

9 апреля. Краснодар. «Баскет-холл».