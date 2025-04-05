«Локомотив» победил УНИКС

«Локомотив» в домашнем матче Единой лиги ВТБ победил УНИКС со счетом 94:82.

Краснодарцы одержали четвертую победу подряд и прервали 7-матчевую выигрышную серию казанцев.

«Локомотив» (31 победа и 11 поражений) занимает четвертое место в турнирной таблице регулярного чемпионата, УНИКС (34 победы и 8 поражений) — на третьей строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 94:82 (21:23, 22:21, 28:17, 23:21)

«Локомотив-Кубань»: Мартюк (23 + 9 подборов), Миллер (17 + 5 передач), Кливленд (15).

УНИКС: Рэйнольдс (23 + 8 подборов), Бако (18 + 11 подборов), Акун-Перселл (14 + 5 подборов).

5 апреля. Краснодар. «Баскет-холл».