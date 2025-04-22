«Локомотив» и «Уралмаш» встретятся в четвертьфинале Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» и «Уралмаш» встретятся в первом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ во вторник, 22 апреля. Игра пройдет в «Баскет-холле» в Краснодаре, начало — в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу будет показывать телеканал «Старт Триумф», трансляция начнется за 10 минут до игры и будет доступна по подписке.

Результаты матчей Единой лиги ВТБ можно отслеживать в матч-центре баскетбола на сайте «СЭ».

«Локомотив» занял четвертое место в регулярном чемпионате, одержав 32 победы в 44 матчах. «Уралмаш» финишировал пятым с 24 победами.

Действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является ЦСКА, в финале-2024 армейцы победили УНИКС.