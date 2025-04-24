«Локомотив» и «Уралмаш» встретятся в матче плей-офф Единой лиги ВТБ 24 апреля

«Локомотив» и «Уралмаш» встретятся во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ в четверг, 24 апреля. Встреча пройдет в Краснодаре на арене «Баскет-холл», начало — в 20:00 по московскому времени.

Трансляция матча «Локомотив» — «Уралмаш» в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Oкко Спорт» (по подписке) и сайте Единой лиги ВТБ. Начало — в 20.00 мск.

Узнать результат игры «Локомотив» — «Уралмаш» можно в матч-центре нашего сайта.

Первый матч между соперниками в Краснодаре завершился победой хозяев — 97:65.

Действующим победителем Единой лиги ВТБ является ЦСКА.