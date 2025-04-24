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Сегодня, 16:15

«Локомотив» — «Уралмаш»: онлайн-трансляция матча плей-офф Единой лиги ВТБ

«Локомотив» и «Уралмаш» встретятся в матче плей-офф Единой лиги ВТБ 24 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Локомотив» и «Уралмаш» встретятся во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ в четверг, 24 апреля. Встреча пройдет в Краснодаре на арене «Баскет-холл», начало — в 20:00 по московскому времени.

Трансляция матча «Локомотив» — «Уралмаш» в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Oкко Спорт» (по подписке) и сайте Единой лиги ВТБ. Начало — в 20.00 мск.

Узнать результат игры «Локомотив» — «Уралмаш» можно в матч-центре нашего сайта.

Первый матч между соперниками в Краснодаре завершился победой хозяев — 97:65.

Действующим победителем Единой лиги ВТБ является ЦСКА.

БК Локомотив-Кубань
БК Уралмаш
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