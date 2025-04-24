Сегодня, 16:15
«Локомотив» и «Уралмаш» встретятся во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ в четверг, 24 апреля. Встреча пройдет в Краснодаре на арене «Баскет-холл», начало — в 20:00 по московскому времени.
Трансляция матча «Локомотив» — «Уралмаш» в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Oкко Спорт» (по подписке) и сайте Единой лиги ВТБ. Начало — в 20.00 мск.
Узнать результат игры «Локомотив» — «Уралмаш» можно в матч-центре нашего сайта.
Первый матч между соперниками в Краснодаре завершился победой хозяев — 97:65.
Действующим победителем Единой лиги ВТБ является ЦСКА.