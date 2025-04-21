Сегодня, 17:20
«Локомотив» и «Уралмаш» сыграют в серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ.
Серия до трех побед одного из соперников по схеме 2-2-1 стартует во вторник, 22 апреля. При необходимости соперники проведут до пяти встреч. Более высоко сеяная команда принимает первый и второй, а также, если потребуется, пятый матчи. Преимущество своей площадки в этой паре имеет клуб из Краснодара.
В регулярном сезоне Единой лиги ВТБ-2024/25 «Локомотив» набрал 76 очков и финишировал четвертым, «Уралмаш» с 68 очками расположился на пятом месте.
1-й матч. 22 апреля (вторник). 20.00. Краснодар. «Локомотив» — «Уралмаш»
2-й матч. 24 апреля (четверг). 20.00. Краснодар. «Локомотив» — «Уралмаш»
3-й матч. 27 апреля (воскресенье). 14.00. Екатеринбург. «Уралмаш» — «Локомотив»
4-й матч. 29 апреля (вторник). 17.30. Екатеринбург. «Уралмаш» — «Локомотив» (если потребуется)
5-й матч. 2 мая (пятница). 14.00. Краснодар. «Локомотив» — «Уралмаш» (если потребуется)
Время начала матчей — московское.