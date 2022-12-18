Лукич: «Ключом к победе казанцев стали открытые броски Мэйкона и Брауна»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич объяснил поражение команды от УНИКСа в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (71:86).

«Поздравляю УНИКС с заслуженной победой! Ключом к победе казанцев стали открытые броски Мэйкона и Брауна. Игроки моей команды их, к сожалению, не попадали. С моей точки зрения Казань сегодня показывает лучший баскетбол в Лиге. Дэрил Мэйкон невероятно прогрессирует в этом году. Он доминирует на площадке, и я скажу, просто издевается над соперником», — цитирует Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» находится на шестой строчке.