Лукич продлил контракт с «Нижним Новгородом»

«Нижний Новгород» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Зораном Лукичем. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

«Нижегородский клуб и сербский наставник побили все возможные рекорды по совместной работе в Единой Лиге ВТБ. В Нижний Новгород Зоран приехал в 2008 году и провел с командой шесть лет до конца сезона 2013-2014. Его возвращение произошло в 2017-м и с тех пор прошло еще шесть лет. С учетом нового контракта Лукич проведет в клубе 14 сезонов!» — говорится в пресс-релизе нижегородского клуба.

В сезоне-2022/23 на групповой стадии «Нижний Новгород» стал четвертым. В 1/4 финала команда в трех матчах проиграла «Локомотиву».