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Единая лига ВТБ

Сегодня, 02:17

Лукич продлил контракт с «Нижним Новгородом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Зоран Лукич.
Фото Global Look Press
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«Нижний Новгород» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Зораном Лукичем. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

«Нижегородский клуб и сербский наставник побили все возможные рекорды по совместной работе в Единой Лиге ВТБ. В Нижний Новгород Зоран приехал в 2008 году и провел с командой шесть лет до конца сезона 2013-2014. Его возвращение произошло в 2017-м и с тех пор прошло еще шесть лет. С учетом нового контракта Лукич проведет в клубе 14 сезонов!» — говорится в пресс-релизе нижегородского клуба.

В сезоне-2022/23 на групповой стадии «Нижний Новгород» стал четвертым. В 1/4 финала команда в трех матчах проиграла «Локомотиву».

Источник: https://nn-basket.ru/news/zoran-lukich-ostaetsya-v-pari-nn-eshhe-na-dva-goda/
БК Нижний Новгород
Зоран Лукич
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