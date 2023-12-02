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Единая лига ВТБ

Сегодня, 01:15

Лукич: «Понимаю радость болельщиков от победы, но сам радоваться не могу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал победу над «Минском» (90:79) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь, хочу поздравить нашего соперника. Уже третью игру подряд они показывают неплохой баскетбол, но, к сожалению, пока так и не достигли победы. На мой взгляд, своей самоотдачей и тренерской работой они ее заслуживают.

Что касается нас, я просто уже не понимаю, как ребята выдерживают нагрузку с такой ротацией. Мы сегодня потеряли Вову Ивлева — травма колена. Я понимаю радость болельщиков, что они пережили серию из девяти поражений, и она закончилась. Но сам радоваться не могу, когда теряю игроков.

Вчера после Кубка России мы не смогли провести полноценную тренировку, лишь походили пешком. И сегодня не тренировались. Хотел дать игрокам возможность отдохнуть и восстановиться», — приводит пресс-служба клуба слова Лукича.

Источник: https://t.me/nn_basket/4368
Баскетбол
БК Минск
БК Нижний Новгород
Зоран Лукич
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