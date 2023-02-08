Лукич — о победе над «Локомотивом»: «Космическая концовка»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Космическая концовка! Мы уступали 71:80 за 75 секунд до конца — и успели вытащить этот матч броском на последней секунде! Фантастика! Но, считаю, ребята эту победу полностью заслужили.

Игра получилась для нас очень тяжелой: один игрок выступал с температурой, другой — Дмитрий Хвостов — не тренировался последние дни. Было очень трудно добиться успеха. В третьей четверти из-за перебора фолов мы потеряли Драгана Апича — очень важного игрока в наших построениях. «Локо» начал пользоваться своим преимуществом в габаритах, играть смены. И мы, хоть, как я считаю, играли лучше в командном плане, но начали уступать в счете. Движение мяча у нас начало пропадать, но в нужный момент в концовке все вернулось — кто-то наверху как будто смотрел этот матч», — цитирует пресс-служба клуба Лукича.