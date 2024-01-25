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Единая лига ВТБ

Сегодня, 00:13

Лукич: «Мы сделали подарок для ЦСКА, лучше которого они просто не могли ожидать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Зоран Лукич прокомментировал поражение от ЦСКА (96:104) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы сделали подарок для ЦСКА, лучше которого они просто не могли ожидать. В решающий момент потеряли коммуникацию между игроками. Все было четко оговорено, что требуется сделать, но, к сожалению, мы допустили ошибку, и ЦСКА воспользовалось этим.

Не хочу обвинять своего капитана. Как тренер, я знаю, что все игроки старались, и Бабурин точно не хотел допустить эту ошибку. Я скажу как было: Хвостов стоял в трех метрах от Бабурина и кричал «мяч», а из-за центральной линии нашего капитана звал Ганькевич, и к тому моменту мяч уже вылетел. Он отреагировал на голос Ганькевича, а позже уже всё увидел сам.

Сегодня мы проявили настоящий характер команды. У нас, конечно, есть некоторые моменты, которые нужно исправить, но я уверен, что мы еще покажем хорошую игру», — приводит пресс-служба клуба слова Лукича.

ЦСКА с 21 победой в 24 матчах продолжает лидировать в турнирной таблице. «Пари НН» идет на 13-й строчке - 6 побед в 24 матчах.

 
ЦСКА в&nbsp;дополнительное время победил &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;&nbsp;&mdash; 104:96. ЦСКА набрал 5 очков за 2 секунды и победил «Пари НН»

 

Источник: Официальный сайт "Пари НН"
Баскетбол
БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
Зоран Лукич
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ЦСКА набрал 5 очков за 2 секунды и победил «Пари НН»