Лукич рассказал, что ему не понравилось в победном матче «Пари НН» с «Минском»

Главный тренер «Пари НН» Зоран Лукич прокомментировал победу над «Минском» (89:60) в матче 1-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поединок важный — это начало сезона. Я был уверен, что «Минск» исправится за то, что было в прошлом сезоне. Но не все так просто. Очень жалко видеть результат последней четверти. Не могу сказать, что это было безответственно со стороны моего коллектива, но эти семь потерь от молодых игроков... Если задаться потом вопросом: почему играют иностранцы? Дали возможность молодым игрокам — и семь потерь. Это единственный негативный момент, на котором я сегодня заострил внимание. Этим отличаются качественные и профессиональные спортсмены», — приводит слова Лукича пресс-служба лиги.

Клуб из Нижнего Новгорода 5 октября сыграет против УНИКСа, а белорусская команда 8-го числа встретится с «Енисеем».