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Единая лига ВТБ

26 ноября, 23:07

Лукич рассказал, за счет чего «Нижний Новгород» может обыграть «Зенит»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Наш ближайший соперник «Зенит» — это коллектив-чемпион, и они доказали свой статус в предыдущем матче с «Самарой». Длинная скамейка позволяет им доминировать над любым соперником. В первой половине игры в Санкт-Петербурге мы не сумели справиться с их контактным баскетболом. Сумеем ли справиться с ним сейчас в Нижнем Новгороде — это ключевой момент для нас в завтрашнем матче. Если в каждой детали будем отрабатывать на 150 процентов, у нас появится шанс», — приводит слова Лукича официальный сайт «Нижнего».

Матч между командами состоится в Нижнем Новгороде 27 ноября. Начало — в 15.00 мск.

«Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав шесть побед в 12 играх. «Зенит» находится на третьей строчке с девятью победами в 11 матчах.

Источник: Официальный сайт «Нижнего Новгорода»
БК Зенит
БК Нижний Новгород
Зоран Лукич
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