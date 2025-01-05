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Сегодня, 17:20

Маркос Найт признан MVP Единой лиги ВТБ в декабре

Алина Савинова
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Разыгрывающий защитник УНИКСа Маркос Найт стал самым ценным игроком Единой лиги ВТБ по итогам декабря.

В последнем месяце 2024 года 35-летний американец набирал в среднем за игру 19,3 очка (53,1% с игры, 50% трехочковых, 90,5% штрафных), делал 3,9 подбора и 3,6 передачи. На его счету 20,9 балла в рейтинге эффективности.

«Для меня эта награда — награда команды, и я счастлив, что получил хотя бы ее долю. Для меня вся наша команда является MVP декабря!» — приводит пресс-служба лиги слова Найта.

УНИКС располагается на третьем месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Казанская команда выиграла 18 матчей при пяти поражениях.

Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Баскетбол
БК УНИКС
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