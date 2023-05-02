Мартюк: «В конце игры тело еще было готово играть, а вот эмоционально уже тяжело было»

Форвард «Локомотива-Кубани» Андрей Мартюк прокомментировал победу над ЦСКА (103:100 ОТ) в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Счет в серии 4-3.

«Сложно что-то сказать, потому что только что орал (смеется). Истощение эмоциональное максимальное. В конце игры тело еще было готово играть, а вот эмоционально уже тяжело было участвовать в этих качелях. В овертайме вроде появилось второе дыхание, но вскоре оно тоже исчезло.

Когда Антон Квитковских за 5 секунд до конца бросал штрафные, потом Даллас Мур подобрал мяч, начал его вести — и вот тогда я понял, что они больше ничего не успеют. Даже несмотря на то, что он в итоге забил трешку, мы поняли, что можно смело орать и радоваться. Мы сделали историю и продолжаем ее делать!» - цитирует пресс-служба клуба Мартюка.

В финале турнира краснодарская команда сыграет с победителем пары УНИКС — «Зенит» (3-3).