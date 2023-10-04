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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:56

Матч Единой лиги ВТБ «Пари НН» — УНИКС перенесен из-за состояния здоровья баскетболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между командами «Пари НН» и УНИКС перенесен из-за состояния здоровья баскетболистов казанской команды.

«Директорат Единой лиги ВТБ принял решение о переносе игры 5 октября «Пари НН» — УНИКС по состоянию здоровья игроков казанской команды. УНИКС предоставил директорату на рассмотрение медицинские документы, по которым команда не сможет внести в заявку на предстоящий матч против «Пари НН» пять и более игроков», — приводит заявление пресс-службы лиги ТАСС.

Матч «Пари НН» — УНИКС должен был пройти 5 октября в Нижнем Новгороде.

1 октября команда из Нижнего Новгорода одержала победу над «Минском» со счетом 89:60. УНИКС на старте сезона обыграл «Локомотив-Кубань» (91:73). Казанский клуб является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ.

Источник: https://tass.ru/sport/18913245
Баскетбол
БК Нижний Новгород
БК УНИКС
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