МБА победил «Автодор» и прервал серию из трех поражений подряд

МБА дома победил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 77:73.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник хозяев Евгений Воронов, набравший 23 очка.

МБА прервал серию из трех поражений подряд, команда идет на пятом месте в таблице Единой лиги ВТБ с 7 победами в 12 матчах. «Автодор» с 2 победами в 12 играх идет на десятой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Автодор» (Саратов) — 77:73 (15:18, 28:24, 15:14, 19:17)

М: Воронов (23), Зубков (20), Личутин (12)

А: Ньюмэн, Эдвардс (оба — 19), Хэмилтон (10)

19 ноября. Москва. «Баскет Холл Москва».