ЦСКА обыграл МБА в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА на выезде обыграл МБА в матче группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:81.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал Каспер Уэйр, набравший 19 очков. У МБА отличился Макар Коновалов, который набрал 17 очков.

В следующем матче ЦСКА сыграет с «Зенитом» 13 марта, а МБА встретится с УНИКСом на день раньше.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

МБА (Москва) — ЦСКА (Москва) — 81:91 (21:24, 24:25, 17:24, 19:18)

7 марта. Москва. «Баскет Холл Москва».