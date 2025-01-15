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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:50

ЦСКА разгромил МБА в матче Единой лиги ВТБ

Сергей Ярошенко
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ЦСКА на выезде обыграл МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 88:65.

Самым результативным игроком в составе гостей стал форвард Ливио Жан-Шарль, на его счету 19 очков, шесть очков и три результативные передачи. У МБА 11 очков, четыре подбора и две передачи в активе защитника Ивана Белоусова.

ЦСКА одержал 22-ю победу в 25 матчах и занимает первое место в таблице чемпионата. МБА с 18 поражениями и 7 победами — на 11-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — ЦСКА (Москва) — 65:88 (10:29, 16:17, 15:25, 24:17)

15 января. Москва. «Баскет Холл Москва».

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
БК МБА
БК ЦСКА
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