ЦСКА на выезде победил МБА в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 20:52
ЦСКА обыграл МБА в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 83:67.
Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Тони Джекири.
Армейцы потерпели только одно поражение в нынешнем сезоне и располагаются на первом месте в турнирной таблице. МБА проиграл третий матч подряд и идет на 11-й позиции.
9 ноября ЦСКА сыграет против УНИКСа, а команда Василия Карасева 10-го числа встретится с «Енисеем».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
МБА (Москва) — ЦСКА (Москва) — 67:83 (18:18, 15:22, 14:21, 20:22)
6 ноября. Москва. «Баскет Холл Москва».