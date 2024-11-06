ЦСКА на выезде победил МБА в Единой лиге ВТБ

ЦСКА обыграл МБА в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 83:67.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Тони Джекири.

Армейцы потерпели только одно поражение в нынешнем сезоне и располагаются на первом месте в турнирной таблице. МБА проиграл третий матч подряд и идет на 11-й позиции.

9 ноября ЦСКА сыграет против УНИКСа, а команда Василия Карасева 10-го числа встретится с «Енисеем».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — ЦСКА (Москва) — 67:83 (18:18, 15:22, 14:21, 20:22)

6 ноября. Москва. «Баскет Холл Москва».