МБА победил «Енисей» и прервал трехматчевую серию поражений

МБА обыграл «Енисей» в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:66.

Самыми результативными игроками встречи стали Максим Барашков и Данил Певнев из московской команды, которые набрали по 19 очков.

МБА одержал 15 побед в сезоне при 29 поражениях и расположился на девятой позиции в турнирной таблице. «Енисей» с 14 победами занимает десятую строчку.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 90:66 (30:17, 25:15, 16:15, 19:19)

МБА: Барашков (19), Певнев (19), Зубков (18)

Енисей: Перевалов (15), Балашов (11), Загретдинов (10)

13 апреля. Москва. «Баскет Холл Москва».