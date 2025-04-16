МБА победил «Енисей» и сыграет с «Пармой» за выход в плей-офф Единой лиги ВТБ

МБА дома обыграл «Енисей» в матче плей-ин Единой лиги ВТБ — 106:102 ОТ. Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник гостей Тимофей Герасимов, набравший 31 очко. МБА вышел во вторую стадию плей-ин, в которой сыграет с «Пармой». Победитель встречи станет соперником «Зенита» в первом раунде плей-офф. Единая лига ВТБ Плей-ин МБА (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 106:102 ОТ (29:22, 19:21, 23:25, 21:24, 14:10) М: Трушкин (27), Зубков (25), Барашков (17) Е: Герасимов (31), Перевалов (23), Сонько (15) 16 апреля. Москва. «Баскет Холл Москва».