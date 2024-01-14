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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:54

МБА в гостях обыграл «Минск», белорусская команда проиграла в 22-й раз подряд

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Минск» проиграл МБА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:86.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Владислав Трушкин, набравший 26 очков. Защитник хозяев Джарред Огунгбеми-Джексон набрал 17 очков.

МБА одержал третью победу подряд и занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

«Минск» потерпел поражения во всех 22 матчах чемпионата и идет на последней, 14-й строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«МИНСК» — МБА (Москва) — 79:86 (23:24, 11:19, 26:18, 19:25)

14 января. Минск. «Минск-арена»

Баскетбол
БК МБА
БК Минск
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