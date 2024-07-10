МБА объявил о продлении контракта с главным тренером Карасевым

Московский баскетбольный клуб МБА объявил о подписании нового соглашения с главным тренером команды Василием Карасевым.

«Карасев полностью разделяет ценности и философию ПБК МБА, стремится развивать молодых российских игроков и вместе с ними выступать на самом высоком уровне. Рады, что интерес в продолжении работы был обоюдным, и с нетерпением ждем начала нового сезона», — сказал генеральный директор МБА Игорь Кочарян.

Карасев стал главным тренером МБА в мае 2022 года. Под его руководством команда дважды участвовала в «Финале четырех» Кубка России. В сезоне-2023/24 МБА играла в плей-ин.