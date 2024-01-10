МБА одержал крупную победу над «Пари НН»

МБА дома победил «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 93:70.

Самым результативным игроком встречи стал форвард московской команды Андрей Лопатин, набравший 21 очко.

МБА одержал 7 побед в сезоне и занимает 12-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Пари НН» с 5 победами в 21 матче располагается на строчку ниже.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 93:70 (29:21, 27:19, 22:17, 15:13)

М: Лопатин (21), Трушкин (17), Касаткин (16)

НН: Аллен (20), Ганькевич (12), Беленицкий (12)

10 января. Москва. «Баскет Холл Москва».