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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:17

МБА победил «Пари НН» в Единой лиге ВТБ

Сергей Ярошенко
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МБА дома переиграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:76.

Самым результативным игроком встречи стал защитник Зак Наталл из «Пари НН», набравший 26 очков. У МБА 18 очков на счету защитника Макара Коновалова.

«Пари НН» занимает 6-место в турнирной таблице ВТБ. МБА находится на предпоследней, 11-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 84:76 (33:17, 18:22, 12:25, 21:12)

М: Коновалов (18), Белоусов (16), Воронов (10), Зубков (10), Личутин (10).

П: Наталл (26).

5 января. Москва. «Баскет Холл Москва».

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
БК МБА
БК Нижний Новгород
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