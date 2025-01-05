МБА победил «Пари НН» в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 16:17
МБА дома переиграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:76.
Самым результативным игроком встречи стал защитник Зак Наталл из «Пари НН», набравший 26 очков. У МБА 18 очков на счету защитника Макара Коновалова.
«Пари НН» занимает 6-место в турнирной таблице ВТБ. МБА находится на предпоследней, 11-й строчке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
МБА (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 84:76 (33:17, 18:22, 12:25, 21:12)
М: Коновалов (18), Белоусов (16), Воронов (10), Зубков (10), Личутин (10).
П: Наталл (26).
5 января. Москва. «Баскет Холл Москва».