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Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:45

УНИКС разгромил МБА с разницей «+46»

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УНИКС в гостевом матче Единой лиги ВТБ разгромил МБА со счетом 117:71. В четвертой четверти команды набрали по 15 очков.

Казанцы установили рекорд в истории клуба по набранным очкам, одержали пятую победу подряд и 16-ю в 21 матче регулярного чемпионата, у МБА 16-е поражение при 5 победах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — УНИКС (Казань) — 71:117 (17:35, 17:32, 22:35, 15:15)

МБА: Коновалов (20 + 5 передач), Минченко (15 + 11 подборов).

УНИКС: Рэйнольдс (20 + 7 подборов + 5 перехватов), Найт (19 + 7 передач), Акун-Перселл (17), Торопов (15), Бако (10).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
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БК МБА
БК УНИКС
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