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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:50

«Уралмаш» в гостях вырвал победу у МБА

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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«Уралмаш» на выезде обыграл МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:87.

Самым результативным игроком встречи стал защитник москвичей Евгений Воронов, набравший 23 очка. У гостей Нэфелс Гаретт набрал 22 очка.

«Уралмаш» с 6 победами в 12 матчах поднялся на восьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, у МБА — 5 побед и 7 поражений (9-е место).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 87:90 (23:26, 27:21, 23:21, 14:22)

21 ноября. Москва. «Баскет Холл Москва»

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
Баскетбол
БК МБА
БК Уралмаш
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