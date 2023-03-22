«Зенит» на выезде обыграл МБА в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл МБА в матче группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:62. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Трент Фрейзер, набравший 18 очков. У МБА отличился Даниил Касаткин — 12 очков.

В следующем матче «Зенит» примет УНИКС 26 марта, а МБА на выезде сыграет с «Нижним Новгородом» на день раньше.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

МБА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 62:90 (17:19, 9:33, 8:14, 28:24)

22 марта. Москва. «Баскет Холл Москва».