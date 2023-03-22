«Зенит» на выезде обыграл МБА в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 21:18
«Зенит» обыграл МБА в матче группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:62. Встреча прошла в Москве.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Трент Фрейзер, набравший 18 очков. У МБА отличился Даниил Касаткин — 12 очков.
В следующем матче «Зенит» примет УНИКС 26 марта, а МБА на выезде сыграет с «Нижним Новгородом» на день раньше.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа А
МБА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 62:90 (17:19, 9:33, 8:14, 28:24)
22 марта. Москва. «Баскет Холл Москва».