Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:35

Актер Мигицко: «За чемпионство футбольного «Зенита» тревожнее, чем за победу баскетбольного»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Народный артист России Сергей Мигицко, болельщик «Зенита» и частый гость на домашних матчах сине-бело-голубых, посетил встречу с «Астаной» (96:59) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и поделился мнением об игре команды в этом сезоне.

— Сергей Григорьевич, за кого больше переживаете сейчас: за «Зенит» баскетбольный или футбольный, который ушел на зимнюю паузу на втором месте?

— Имя «Зенит» — это вообще для меня особое имя. Я уже давно болею за эти пять букв. Конечно, я переживаю и за тех, и за тех.

— А за кого тревожнее — в контексте того, что можно потерять титул?

— Я очень коротко вам не отвечу, я поясню. Тревожнее за футбольный «Зенит», потому что, по крайней мере, [есть] три очень сильных клуба, которые претендуют на первое место. И нужны какие-то дополнительные аргументы и силы, чтобы вот там, на футбольной арене взять «золото».

А за этот «Зенит» мне знаете почему тревожно? Потому что очень хотелось бы, чтобы в таком составе и с таким тренером взяли «золото». Если не возьмут, то мне будет еще тревожнее (смеется), — отметил Мигицко в интервью официальному сайту БК «Зенит».

В Лиге ВТБ «Зенит» имеет одинаковое количество побед с ЦСКА (по 16 побед). В РПЛ у «Краснодара» и сине-бело-голубых по 39 очков после 18 туров.

Источник: БК Зенит
1
Баскетбол
Футбол
БК Зенит
ФК Зенит
Читайте также
31 год назад футболист Сергей Щербаков попал в страшную аварию
Финский профессор раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев возглавил ОКР
Зурабишвили сделала первое заявление по результатам выборов в Грузии
Опубликованы кадры смертельного наезда Porsche на мальчика с няней в Новой Москве
Прерывал гегемонию «Спартака», забивал «МЮ» за «Манчестер Сити» и видел во сне чемпионство России. Каким футболистом был Михаил Кавелашвили, ставший президентом Грузии
Сегодня
Вчера
Неделя