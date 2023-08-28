Михайловский объяснил, почему он сыграл всего два матча в чемпионате Австралии

Защитник ЦСКА Никита Михайловский рассказал «СЭ» о выступлении за австралийский клуб «Тасмания ДжекДжамперс» в сезоне-2021/22. Россиянин принял участие всего в 2 матчах за команду, средние показатели за 3,5 минуты составили 1,0 очка при 1,0 потери за игру.

«Неудачное стечение обстоятельств, — отметил «СЭ» Михайловский. — Сначала я заболел, потом получил небольшую травму. А сезон в Австралии короткий, календарь очень плотный. Как минимум три игры в неделю. Если выпадаешь из этого графика, то очень тяжело потом встроиться в ростер. Тогда еще были различные ковидные ограничения, карантины. Поэтому для многих игроков тот сезон в Австралии получился скомканным. Но в любом случае у меня остались приятные воспоминания о том сезоне. Почему? Австралия — потрясающая страна, а Тасмания — одно из красивейших мест, в которых удалось побывать. Плюс у нас была отличная организация, где также все делалось для игроков. Еще мы постоянно ходили куда-то всей командой, в том числе на различные мероприятия с детьми, делились опытом».

В июне Михайловский стал игроком ЦСКА, подписав контракт по схеме «1+1».