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Единая лига ВТБ

Сегодня, 13:34

«Автодор» уволил Видича с поста главного тренера и назначил на это место Милоша Павичевича

Анна Горшкова
Корреспондент
Милош Павичевич.
Фото БК Автодор

Новым главным тренером «Автодора» стал российский специалист Милош Павичевич, сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, прежний наставник команды Небойша Видич покидает саратовский клуб. Серб Петар Златанович продолжит работу в тренерском штабе черно-белых.

Павичевич ранее работал в тренерских штабах многих команд Единой лиги ВТБ и суперлиги: «Автодора» (в сезоне-2011/12), женской «Казаночки», мужских «Самары» и «Спартака-Приморье», грузинской «Виты». С командой «Спартак-Приморье» 44-летний специалист выиграл суперлигу в сезоне-2017/18.

С 2018 по 2021 год он являлся главным тренером ижевского «Купола-Родники», а в минувшем сезоне вывел юниорскую команду казанского УНИКСа в «Финал восьми» первенства ДЮБЛ.

Источник: https://avtodor.ru/milosh-pavichevich-vernulsya-v-avtodor/
БК Автодор
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