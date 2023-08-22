«Минск» объявил о переходе форварда сборной Словении Чебашека

Словенский форвард Якоб Чебашек стал игроком клуба «Минск». Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение о сотрудничестве рассчитано до окончания сезона-2023/24.

Также «Минск» продлил контракт с 22-летним защитником Даниилом Борисевичем на один сезон и прекратил сотрудничество с Йованом Шливанчанином в связи с истечением соглашения.

В сезоне-2022/23 Чебашек выступал за румынскую «Константу» и в 26 матчах национального чемпионата набирал в среднем 11,2 очка и 4,5 подбора за 29 минут на паркете. За 16-летнюю профессиональную карьеру форвард также играл за клубы из Словении, Бельгии и Италии.

В 2018 году Якоб дебютировал за сборную Словении и попал в расширенный состав национальной команды на чемпионат мира-2023, который пройдет с 25 августа по 10 сентября 2023 года.