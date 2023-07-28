«Минск» объявил об уходе капитана команды Тростинецкого

Форвард Алексей Тростинецкий покинул «Минск» по истечении контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Впервые за клуб 37-летний спортсмен сыграл в сезоне-2010/11. В общей сложности в составе «Минска» Тростинецкий провел 11 сезонов, столько же раз вместе с командой становился чемпионом Беларуси и обладателем Кубка Беларуси.

В прошедшем сезоне статистика форварда в 24 матчах Единой лиги ВТБ составила 5,5 очка, 3,2 подбора, 1,3 передачи. С 2019 года Тростинецкий являлся капитаном команды.