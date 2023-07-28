Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:06

«Минск» объявил об уходе капитана команды Тростинецкого

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Форвард Алексей Тростинецкий покинул «Минск» по истечении контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Впервые за клуб 37-летний спортсмен сыграл в сезоне-2010/11. В общей сложности в составе «Минска» Тростинецкий провел 11 сезонов, столько же раз вместе с командой становился чемпионом Беларуси и обладателем Кубка Беларуси.

В прошедшем сезоне статистика форварда в 24 матчах Единой лиги ВТБ составила 5,5 очка, 3,2 подбора, 1,3 передачи. С 2019 года Тростинецкий являлся капитаном команды.

Источник: БК Минск
БК Минск
1
0
Читайте также
Украинка требует отстранить Мирру за лайки. Ястремская возмущена пассивностью WTA
Шрамкова победила Мухову, отыграв четыре матчбола при счете 1:5 в третьем сете
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Найдено тело пропавшей при сплаве по реке в Бурятии туристки
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Автодор» объявил о переходе игрока сборной Хорватии Доминика Мавры

«Минск» продлил контракты с Пантовичем и Микульским