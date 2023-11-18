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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:00

«Зенит» разгромил «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

Руслан Минаев
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«Зенит» на выезде разгромил «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:62.

Самым результативным игроком встречи стал Джарред Джексон-Огунгбеми («Минск») — 22 очка.

Питерцы одержали третью победу подряд и занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата — 7 побед в 11 матчах. «Минск» проиграл все 11 матчей в этом сезоне.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МИНСК (Минск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 62:84 (16:20, 19:22, 16:22, 11:20)

М: Джексон-Огунгбеми (22 очка), Стубеда (14)

З: Фрэйзер (21), Хантер (14), Карасев, Курич (по 12).

БК Зенит
БК Минск
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