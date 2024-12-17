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Сегодня, 08:57

«МК» раскрыл детали последних дней жизни бывшего мужа Седоковой Тиммы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Латвийский баскетболист Янис Тимма перед смертью изменил планы по месту проживания на последние дни жизни, сообщает «МК».

По информации источника, 32-летний спортсмен изначально собирался жить в гостиницах «Измайлово» в Москве и «Октябрьская» в Санкт-Петербурге, но после развода с певицей Анной Седоковой планы Тиммы изменились — 14 декабря он заселился в отель «Апельсин», расположенный в старой пятиэтажке и расплатился за проживание до 16 декабря.

О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. По информации «Известий», Тимма покончил с собой.

Источник: «МК»
Баскетбол
Янис Тимма
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