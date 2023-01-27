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Сегодня, 00:36

Моэрман: «Над предложением «Зенита» думал примерно один час»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок «Зенита» Адриен Моэрман прокомментировал переход в российский клуб.

«Я очень счастлив сейчас быть здесь, потому что, во-первых, я смогу завершить сезон, а во-вторых, я не играл в баскетбол уже три недели. Баскетбол много значит для меня, поэтому сейчас я счастлив.

Над предложением думал примерно один час. Когда узнал, что подхожу «Зениту» и тут можно доиграть сезон, я сразу же сказал агенту «да». Я знаю, как сложно по ходу сезона найти команду, к тому же, когда в Евролиге закрылось внутреннее трансферное окно. Поэтому, когда позвонил «Зенит», я сказал агенту «да». Эта возможность доиграть год — это как какое-то искупление для меня. Потому что я хотел играть.

Я позвонил Эртелю, спросил, как тут у него дела. Он сказал, что все хорошо, что организация прекрасная. Это то, что мне нужно было услышать, я поэтому и позвонил. Я знаю, что Чави отличный тренер, плюс, Джордан Лойд, который сейчас играет в «Монако», рассказал о нем хорошие вещи. У испанских тренеров всегда высокий баскетбольный IQ, поэтому решение не заставило себя долго ждать. Я долго не думал, счастлив тут оказаться. Надеюсь, что я смогу быть тем пазлом, который поможет «Зениту» выиграть чемпионство», — цитирует пресс-служба клуба Моэрмана.

В последние годы Моэрман выступал за «Барселону», «Эфес» и «Монако». Турецкому клубу он помог выиграть Евролигу в 2021 и 2022 годах.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/7818
БК Зенит
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