Моня о полуфинале «Зенит» — ЦСКА: «Надеюсь, в этой серии будет как можно больше игр»

Экс-форвард «Зенита» и ЦСКА Сергей Моня прокомментировал противостояние своих бывших команд в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ-2023/24.

В четвертой игре серии сине-бело-голубые победили армейцев в гостевом матче (91:73, счет в серии — 2-2).

— Очень интересная серия, — отметил «СЭ» Сергей Моня. — В Москве получились очень разные матчи. В третьей игре баскетболисты ЦСКА доминировали, хорошо защищались, попадали с высоким процентом. В воскресенье, 12 мая, «Зенит» очень здорово смотрелся в атаке. Эртель был на высоте, вел команду за собой. Серия продолжается. Уверен, что в пятой игре в Петербурге и в шестом матче в Москве будут полные трибуны. Это лучшая реклама нашего баскетбола.

— Допускаете, что команды доведут серию до седьмого матча?

— Все возможно, учитывая с какими перепадами действуют оба коллектива. Надеюсь, в этом полуфинале будет как можно больше игр. Зрители от этого только выигрывают.

— Кого-то выделили бы из россиян в этом полуфинале?

— Все парни, кто выходит, стараются. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Но в таких длинных сериях важен каждый игрок ротации. Один баскетболист, даже самого высокого уровня, в одиночку не сможет вытащить ее на себе. Очень важна помощь скамейки. Таким ребятам, как Эртель, Фрейзер и Уэйр, нужна передышка.

В составе ЦСКА Моня стал трехкратным чемпионом России (2002/03, 2003/04, 2004/05), в «Зените» Сергей стал победителем Единой лиги ВТБ-2021/22.