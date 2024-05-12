Моня поделился мнением о полуфинале УНИКС — «Локомотив-Кубань»

Бывший капитан сборной России, чемпион Европы-2007, бронзовый призер Олимпиады-2012 Сергей Моня считает, что полуфинальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань» может затянуться до седьмого матча.

Команда из Краснодара ведет со счетом 2-1.

«В этой серии все непредсказуемо, силы команд примерно равны, — подчеркнул Сергея Моня. — В понедельник, 13 мая, УНИКС вполне может сравнять счет в Краснодаре. Интересно смотреть за этим противостоянием, много знакомых играет в составах обоих клубов».

Победитель серии УНИКС — «Локомотив-Кубань» выйдет на победителя серии ЦСКА — «Зенит» (счет — 2-2).