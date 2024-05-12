Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:37

Моня поделился мнением о полуфинале УНИКС — «Локомотив-Кубань»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Бывший капитан сборной России, чемпион Европы-2007, бронзовый призер Олимпиады-2012 Сергей Моня считает, что полуфинальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань» может затянуться до седьмого матча.

Команда из Краснодара ведет со счетом 2-1.

«В этой серии все непредсказуемо, силы команд примерно равны, — подчеркнул Сергея Моня. — В понедельник, 13 мая, УНИКС вполне может сравнять счет в Краснодаре. Интересно смотреть за этим противостоянием, много знакомых играет в составах обоих клубов».

Победитель серии УНИКС — «Локомотив-Кубань» выйдет на победителя серии ЦСКА — «Зенит» (счет — 2-2).

0
Читайте также
Три лидера РПЛ поменялись местами в турнирной таблице перед финишем
«Динамо» может стать чемпионом России в 29-м туре РПЛ
Чернышенко рассказал о внедрении новой модели высшего образования в РФ
Победный ассист Дадонова, конец голевой серии Ничушкина и спасение «Каролины» благодаря русским. Что произошло в Кубке Стэнли 12 мая
Число погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде выросло до семи
В офисе генсека ООН прокомментировали атаку на жилой дом в Белгороде
Популярное видео
Вратарь Федотов отстранен от международных матчей на 3 года
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Моня о полуфинале «Зенит» — ЦСКА: «Надеюсь, в этой серии будет как можно больше игр»