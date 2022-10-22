Моня вернулся в БК «Зенит»

Российский форвард Сергей Моня вернулся в баскетбольный клуб «Зенит».

«Очень рад вернуться в «Зенит» и в город, в котором в прошлом сезоне у меня было так много положительных эмоций. Все случилось очень быстро — начали разговор и быстро договорились. Я собрал вещи и вылетел. Надеюсь как можно скорее набрать оптимальные кондиции и помочь команде повторить успех сезона-2021/22», — приводит слова Мони официальный сайт «Зенита».

Отмечается, что игрок будет выступать по 64-м номером.

39-летний баскетболист уже выступал за петербуржский клуб в сезоне-2021/22. После завершения сезона «Зенит» не стал продлевать контракт с Моней и с тех пор он находился в статусе свободного агента.