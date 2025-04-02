Московская «Руна» проиграла суд по делу о взыскании долга

25 марта экс-клубу Единой лиги ВТБ «Руне» (проходившей уже как АНО «Профессиональный баскетбольный клуб «Спартак») суд первой инстанции присудил взыскать более 7,5 миллиона рублей за просрочку арендных платежей в СК «Дружба» и более 2 миллионов пени, не считая судебных издержек. Итого получается около 10 миллионов рублей.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд.

«Руна» в начале сезона два месяца базировалась в обновленных залах в «Лужниках», однако так и не приступила к выполнению взятых на себя арендных обязательств.

По итогам прошлого сезона Единой лиги столичный клуб занял 11-е место из 14. Летом стало известно, что команда не сможет продолжать участвовать в международном турнире из-за финансовых проблем (перед игроками по-прежнему есть задолженности по зарплате).

Женская команда структуры клуба заявилась в премьер-лигу на сезон-2024/25, но в последний момент отозвала заявку.